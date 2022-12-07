РК примет участие в первом заседании IPEF

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С 10 по 15 декабря в Брисбене будет проходить первое официальное заседание представителей стран-участниц Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF), к которой присоединились 14 стран - РК, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Бруней, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Фиджи. Об этом 9 декабря сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Данная организация оценивается в мире, как средство сдерживания Китая. Это первое официальное заседание, организованное после того, как 8-9 сентября в Лос-Анджелесе в ходе министерской встречи IPEF было принято решение начать переговоры. Ожидается, что будут обсуждаться вопросы справедливой торговли, создания устойчивой цепочки поставок, экологически чистых технологий и справедливой экономики. Южнокорейскую делегацию возглавит директор департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Ким Чжон Хи.