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Экономика

Водители грузовиков в РК вернутся на работу

Write: 2022-12-09 15:07:44Update: 2022-12-09 16:13:00

Водители грузовиков в РК вернутся на работу

Photo : YONHAP News

9 декабря Союз солидарности грузоперевозчиков принял решение о прекращении забастовки, продолжавшейся 16 дней, и возвращении на работу. Большинство участников опроса, проведённого среди членов профсоюза, поддержали прекращение забастовки. В региональных отделениях проведены церемонии завершения протестов. План дальнейшей борьбы за свои права и позиция союза по итогам забастовки будут обнародованы позже. 8 декабря профсоюз согласился рассмотреть план продления на три года системы гарантированной минимальной зарплаты водителей, предложенный членами парламентского комитета по сухопутным территориям и транспорту от оппозиционной Демократической партии Тобуро. Руководство Корейской конфедерации профсоюзов приняло решение о проведении голосования о прекращении забастовки. Забастовщики требовали придания постоянного статуса  временной системе гарантированной минимальной зарплаты и расширения списка наименований грузов, в отношении которых она действует. Данная система гарантирует водителям приемлемый уровень оплаты их труда при обеспечении безопасных условий работы.
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