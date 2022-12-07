Парламентарии не могут договориться по проекту бюджета

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9 декабря, в последний день осенней сессии Национального собрания, правящие и оппозиционные силы продолжили противостояние по проекту бюджета на следующий финансовый год. Из-за серьёзных противоречий намеченное на 14 часов пленарное заседание не состоялось. Лидеры парламентских фракций правящей партии Сила народа Чу Хо Ён и оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Хон Гын, а также председатели комитетов партий по вопросам политики провели в первой половине дня переговоры с участием вице-премьера, министра планирования и финансов Чху Гён Хо. Однако каких-либо подвижек достичь не удалось. На встрече с журналистами Чу Хо Ён заявил, что Демократическая партия Тобуро не идёт на уступки по корпоративному налогу, отказавшись от посреднического предложения председателя Национального собрания. Кроме того, размер сокращения бюджета всё ещё не определён.