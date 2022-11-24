Национальное собрание РК приняло решение об отставке Ли Сан Мина

Photo : YONHAP News

11 декабря Национальное собрание РК, большинство мест в котором принадлежит оппозиции, проголосовало за отставку Ли Сан Мина с должности министра государственного управления и безопасности. Отставку поддержали 182 из 183 участников пленарного заседания, принявших участие в голосовании. Один голос признан недействительным. Депутаты от правящей партии Сила народа, которая выступила против предложения об отставке министра, покинули зал заседаний до начала голосования. Для принятия решения необходима поддержка не менее чем 150 депутатов. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро внесла предложение об отставке Ли Сан Мина 8 декабря. В соответствии с парламентской процедурой, голосование должно состояться в течение 72 часов после внесения предложения. Оппозиция возлагает на Ли Сан Мина ответственность за то, что возглавляемое им министерство, которое осуществляет руководство полицией и другими экстренными службами, не смогло предотвратить трагические последствия инцидента в сеульском районе Итхэвон. В результате давки, которая возникла там вечером 29 октября, погибли 158 человек. Ли Сан Мин – второй министр в нынешнем правительстве, за отставку которого проголосовало Национальное собрание. В конце сентября Демократическая партия Тобуро инициировала отставку министра иностранных дел Пак Чина из-за ряда неудач во время визита президента Юн Сок Ёля в Великобританию и США. Тогда глава государства отклонил отставку. Ожидается, что он не согласится и с отставкой Ли Сан Мина.