Помощник госсекретаря США посетит КНР, РК и Японию

Photo : YONHAP News

С 11 по 14 декабря помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит КНР, РК и Японию. Его сопровождает старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер. Об этом сообщили 10 декабря в госдепартаменте. В Пекине представители США обсудят вопросы сотрудничества и другие направления, обговорённые в ходе первого очного саммита КНР и США, состоявшегося в ноябре на Бали. Тогда президент США Джо Байден отметил «нерыночный» характер действий китайского правительства. Одновременно он призвал оказать влияние на Северную Корею, чтобы Пхеньян прекратил провокационные действия. В госдепартаменте сообщили, что в РК и Японии Дэниел Критенбринк обсудит вопросы двусторонних отношений. Ожидается, что стороны в очередной раз провозгласят готовность совместными усилиями противодействовать дополнительным провокациям со стороны Северной Кореи.