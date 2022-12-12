У индивидуальных предпринимателей РК снижение продаж

Photo : YONHAP News

Несмотря на отмену режима социального дистанцирования, почти 70% индивидуальных предпринимателей отмечают сокращение объёмов продаж по сравнению с прошлым годом. На это указывают результаты исследования, проведённого агентством Mono Research по заказу Федерации корейских промышленников в период с 21 ноября по 5 декабря среди пятисот предпринимателей. Опрос касался экономической ситуации в этом году и прогнозов на следующий год. В среднем продажи и чистая прибыль сократились на 12%. Половина респондентов полагают, что в следующем году продажи также сократятся. По их мнению, фактором, оказывающим наибольшее влияние на экономическое положение, выступает рост расходов, включающий увеличение затрат на сырьё, рабочую силу, оплату аренды помещений, рост процентов по кредитам. 40% участников опроса сообщили, что рассматривают возможность закрытия бизнеса в ближайшие три года. В федерации отметили, что в РК на индивидуальных предпринимателей приходится 25% экономики. Это самый высокий показатель среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.