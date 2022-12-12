РК и США продолжают экономические консультации

Photo : Getty Images Bank

Замминистра иностранных дел РК Ли До Хун прибыл в Вашингтон для консультаций по экономическим вопросам. Перед вылетом в США Ли До Хун заявил, что в ходе встречи стороны обсудят реализацию договорённостей по восстановлению цепочек поставок, обменам в областях науки, технологий, здравоохранения и экономической безопасности, достигнутых в ходе майской встречи президентов двух стран. Кроме того, будет затронута ситуация вокруг американского Акта об инфляции, предусматривающего поддержку производства электромобилей на территории США. Ранее южнокорейская сторона второй раз направила правительству США предложения по налоговым льготам в сфере зелёной энергетики в рамках Акта об инфляции. РК, в частности, призывает включить южнокорейские компании в список объектов налоговых льгот, которые касаются коммерческих экологических автомобилей.