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Экономика

Президент РК встретился с представителями деловых кругов

Write: 2022-12-12 14:51:07Update: 2022-12-12 15:05:29

Президент РК встретился с представителями деловых кругов

Photo : YONHAP News

9 декабря президент РК Юн Сок Ёль встретился с представителями деловых кругов страны. Во встрече приняли участие руководители  Корейской торгово-промышленной палаты, Корейской федерации работодателей, Корейской федерации малого и среднего бизнеса, Корейской ассоциации международной торговли и Федерации предприятий среднего бизнеса. Участники встречи обсудили прекращение забастовки водителей грузовиков, законопроект о снижении корпоративных налогов и возможность проведения Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Руководители объединений деловых кругов поблагодарили правительство за посредничество в достижении договорённости работодателей и водителей грузовиков. Президент Юн Сок Ёль пообещал, что правительство и впредь будет оказывать помощь бизнесу, призвав участников встречи  расширять инвестиции и создавать новые рабочие места. 
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