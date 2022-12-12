В РК разработали искусственную мышцу

Photo : KBS News

Современные роботы-гуманоиды состоят из механических устройств, а не мышц, из-за чего их движения выглядят неестественными. Как сообщила 11 декабря телерадиокомпания KBS, исследовательский коллектив Корейского института передовой науки и технологий (KAIST) и Пусанского государственного университета разработал искусственную мышцу. Она похожа на человеческую, но в 17 раз сильнее. Новый композитный волокнистый материал является сочетанием графена с гелевым жидкокристаллическим материалом. Этот материал сжимается и расслабляется при изменении температуры без дополнительного источника энергии. Это принцип, согласно которому молекулярные структуры, расположенные в ряд, неравномерно сокращаются и двигаются под воздействием света или тепла. Нить новой искусственной мышечной ткани толщиной в 2 человеческих волоса может поднять гантель весом 1 кг. Как сказал профессор Ким Сан Ук с кафедры материаловедения и инженерии KAIST, жидкий кристалл обладает высокой обратимостью и деформируемостью, но слабой прочностью. Однако, после объединения с графеном, он быстро улучшил свои физические свойства. Исследовательская группа планирует использовать недавно разработанную искусственную мышцу в различных сферах, таких как гуманоидные биороботы и искусственные органы.