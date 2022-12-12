В РК открываются горнолыжные комплексы и санные трассы

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С наступлением зимы в провинции Канвондо продолжают открываться горнолыжные комплексы. Со 2 декабря открыты Yongpyong и Phoenix Pyeongchang. Работают подъёмники, организован прокат снаряжения, открыты помещения для обогрева. До конца декабря планируется открыть для любителей горнолыжного спорта все 30 склонов в комплексе Yongpyong и 18 в комплексе Phoenix Pyeongchang, что является максимальным количеством с зимних Олимпийских игр 2018 года. С 3 декабря открыты Pyeongchang Alpensia и Hongcheon Vivaldi Park, а 9 декабря открылись ещё четыре горнолыжных комплекса. Таким образом, любителей горнолыжного спорта принимают все восемь комплексов в провинции Канвондо. Лыжный сезон - первый после отмены мер социального дистанцирования, поэтому на горных склонах так много лыжников. Сезон продлится до конца февраля будущего года. Между тем, насладиться зимними видами спорта можно, не уезжая из Сеула. По сообщению столичных властей, в двух парках на берегах реки Ханган с 23 декабря по 12 февраля будут работать санные трассы. Трасса в парке «Ттуксом Ханган» будет работать после трёхлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Санная трасса в парке «Чамвон Ханган» в этом году создана впервые. Отдельные невысокие снежные горки предназначены специально для детей в возрасте до шести лет. Санные трассы открыты ежедневно с 9 до 17 часов, но в случае плохой погоды время работы может быть изменено. Для детей в возрасте до трёх лет вход бесплатный, но им запрещено катание на санках без сопровождения родителей из соображений безопасности. Руководители горнолыжных комплексов и санных трасс убедительно просят отдыхающих соблюдать максимальную осторожность, не допуская переохлаждения и помня о трёхлетнем перерыве в практике катания. Обязательно ношение защитного снаряжения, в первую очередь, шлемов.