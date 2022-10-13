Дефицит торгового баланса РК может превысить 50 млрд долларов

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С января по октябрь этого года дефицит торгового баланса РК составил 47 млрд 464 млн долларов. Как сообщили в Таможенном управлении, это максимальная сумма за всю экономическую историю страны. Она более чем вдвое превысила предыдущий максимум 1996 года, составивший 20 млрд 624 млн долларов. Ожидается, что по итогам года дефицит торгового баланса превысит 50 млрд долларов. Это выше прогнозов ряда финансовых организаций. Ранее Корейская ассоциация внешней торговли прогнозировала дефицит торгового баланса в этом году в размере 45 млрд долларов, Корейский институт промышленной экономики и торговли – 42 млрд 600 млн долларов, Корейский институт экономических исследований – 48 млрд долларов. Эксперты отмечают, что стоимость нефти снижается, но ситуация на рынке полупроводников продолжает ухудшаться, в связи с чем экспорт не растёт. В этом году дефицит торгового баланса фиксируется в связи с резким увеличением объёмов импорта на фоне удорожания сырья на мировом рынке.