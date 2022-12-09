Политические силы не могут согласовать снижение подоходного налога

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Правящие и оппозиционные силы РК договорились принять бюджет на следующий финансовый год до 15 декабря, однако остаются другие несогласованные моменты. Максимальные разногласия сохраняются относительно снижения корпоративного налога. 12 декабря премьер-министр РК Хан Док Су встретился с председателем крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном, чтобы договориться по проекту бюджета. Однако обсуждение перетекло в спор вокруг корпоративного налога. Ли Чжэ Мён отметил необходимость снижения налога для малых и средних компаний, находящихся в сложном положении. Хан Док Су, в свою очередь, заявил, что многие страны мира снижают корпоративный налог, привлекая таким образом инвестиции. Правительство предлагает понизить максимальную ставку корпоративного налога с 25% до 22%, объясняя это необходимостью привлечения иностранного капитала. Президент РК Юн Сок Ёль также заявляет, что это позволит активизировать экономику, увеличив инвестиции и создав новые рабочие места. Однако в оппозиционной Демократической партии Тобуро считают, что крупные компании имеют различные льготы, а предложенная правительством мера будет выгодна только для 0,01% компаний страны. Одновременно оппозиция выступает за снижение налога для малого и среднего бизнеса с годовым доходом ниже 500 млн вон (380 тыс. долларов) и населения с низким доходом.