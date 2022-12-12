Главы МИД РК и КНР обсудили вопросы сотрудничества

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12 декабря министры иностранных дел РК и Китая Пак Чин и Ван И обсудили в формате видеоконференции вопросы двусторонних отношений. По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, министры договорились продолжать тесный диалог для организации контактов на высшем уровне. Пак Чин отметил, что сегодня как никогда важно поддерживать тесное сотрудничество между Сеулом и Пекином, поскольку возвращение Пхеньяна за стол переговоров и предотвращение новых провокационных действий со стороны Севера отвечает интересам двух стран. Он также выразил надежду на то, что Китай поддержит усилия Сеула по налаживанию диалога с Пхеньяном, включая план южнокорейской администрации по предоставлению Северу экономической помощи в обмен на отказ от ядерного оружия. В ответ Ван И заявил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в разрешении проблем Корейского полуострова. Стороны договорились продвигать двусторонние обмены на высоком уровне, активизировать контакты по восстановлению цепочек поставок, возобновлению переговоров по инвестициям в сфере услуг в рамках соглашения о свободной торговле, наращиванию авиасообщения, расширению кадровых и культурных обменов.