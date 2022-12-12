В РК создаётся новая сверхзвуковая крылатая ракета

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Южнокорейские военные планируют разместить на истребителях FA-50 новые сверхзвуковые крылатые ракеты класса «воздух-земля» большой дальности. Они быстрее имеющихся аналогов примерно в три раза и являются одним из ключевых компонентов южнокорейской системы ПРО Kill Chain, призванной в случае необходимости наносить превентивный удар, а также поражать баллистические ракеты. Разработки ведутся на основе созданной около года назад сверхзвуковой крылатой ракеты класса «земля-корабль». Модернизированный образец будет многофункциональным. Он сможет наносить удары с воздуха по наземным и морским целям. Уже завершены работы по созданию твёрдотопливного двигателя и системы наведения. В настоящий момент изготавливается прототип для испытаний. Если новинку удастся совместить с истребителем FA-50, это значительно расширит возможности его применения. В частности, увеличится дальность нанесения точечных ударов. Как сообщили в Корейском агентстве оборонного развития, ракета класса «воздух-земля» дальнего действия, предназначенная для размещения на истребителе KF-21, также разрабатывается на основе отечественных технологий. До 2028 года на соответствующий проект будет выделено 145 млн. долларов. Ракета воздушного базирования станет составной частью южнокорейской трёхосной системы сдерживания, включающей противовоздушную оборону, упреждающие удары в кризисный период и поражение органов управления потенциального противника. В реализации проектов участвуют компании LIG Nex1 и Hanwha Aerospace. Ранее РК не разрабатывала управляемые ракеты воздушного базирования из-за отсутствия технологий их безопасной установки на самолёты.