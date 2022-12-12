В РК растут объёмы онлайн-торговли и отходов упаковки

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В условиях пандемии коронавируса резко вырос спрос на онлайн-торговлю. На этом фоне на одного южнокорейца приходятся ежегодно 70 посылок с товарами, заказанными через интернет. Это примерно в 30 раз больше, чем в 2000 году, когда на каждого южнокорейца пришлись 2,4 посылки. Если учесть лишь экономически активное население, то на каждого жителя страны приходятся 128,2 посылки в год. В прошлом году каждый житель страны заказывал товары с доставкой в среднем 1,4 раза в неделю. По мере роста спроса на услуги доставки растут темпы развития соответствующего бизнеса. Если в 2020 году в логистических компаниях работали около 200 тысяч человек, то в 2021 году их число превысило 660 тыс. человек. Более половины из них относятся к возрастной категории от 30 до 50 лет. Что касается квалификации сотрудников доставки, то 53,4% из них имеют высшее образование. По мере роста объёмов доставки растут объёмы отходов упаковочных материалов. Так, отходы материалов на основе синтетических смол выросли на 60%, а бумажные отходы - более чем на 20%. В этой связи проблема мусора поднялась с третьего на первое место среди наиболее острых экологических проблем.