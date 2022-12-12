Ким Гон: Мировое сообщество не признает КНДР ядерной державой

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Мировое сообщество не признает за КНДР статус ядерной державы. Об этом заявил 13 декабря спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон перед началом переговоров со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Встреча состоялась в здании посольства США в Индонезии. Ким Гон подчеркнул, что мировое сообщество не будет пересматривать цель по денуклеаризации КНДР, к которой двигалось в течение 30 лет. Он отметил, что, несмотря на ухудшение состояния экономики и условий жизни населения вследствие стихийных бедствий и пандемии коронавируса, северокорейский режим продолжил расходовать ресурсы на развитие ядерной и ракетной программ, что ещё больше ухудшило положение жителей страны. При этом, создавая ядерное оружие, Север ничего не достиг, а лишь усугубил проблему безопасности и собственную изоляцию. Ким Гон напомнил об открытости Сеула к диалогу, упомянув план администрации президента Юн Сок Ёля по предоставлению Северу экономической помощи в обмен на отказ от ядерного оружия. В повестку переговоров представителей РК, США и Японии входят вопросы возвращения Пхеньяна за стол переговоров, роль Китая в этом процессе, а также возможности продолжения санкционного давления на Пхеньян в случае продолжения провокационных действий.