В РК растёт разрыв среди населения по размеру имущества

Photo : YONHAP News

В период с 2018 по 2021 год в РК увеличился разрыв по размеру имущества среди населения. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, опубликованном 13 декабря. В нём говорится, что с 2018 по январь 2021 года стоимость жилья в городе Сэчжоне выросла на 40,1%, в Сеуле - на 26,1%, в Тэчжоне - на 21,3%, в провинции Кёнгидо - на 17,8%. Разница в объёме имущества между жителями страны, которые не имеют собственного жилья, и теми, кто имеет один объект недвижимости, увеличилась с 6,2 раза до 6,6 раза. Разница между не имеющими собственного жилья и имеющими несколько объектов недвижимости возросла за тот же период с 15,6 до 19 раз. Наиболее отчётливо данный разрыв виден в Сеуле. Ещё больше увеличилась разница в уровне трудового дохода. В 2020 году домохозяйства, относящиеся к 10% с наибольшим доходом, заработали в среднем 119 тыс. долларов. Это в 22,7 раза больше, чем у 10% домохозяйств с наименьшим доходом.