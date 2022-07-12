Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК призвал реформировать систему медицинского страхования

Write: 2022-12-13 15:07:06Update: 2022-12-13 15:28:27

Президент РК призвал реформировать систему медицинского страхования

Photo : YONHAP News

Необходимо как можно быстрее нормализовать систему медицинского страхования, которая является «последним оплотом» охраны здоровьем. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 13 декабря на заседании кабинета министров. Таким образом, глава государства призвал отказаться от системы страхования, созданной администрацией предыдущего президента Мун Чжэ Ина. Он напомнил, что за последние пять лет правительство потратило на укрепление системы медицинского страхования более 20 трлн вон (15 млрд долларов). Однако это не уменьшило расходы населения. Суть системы медицинского страхования заключается в том, чтобы обеспечить гарантированную медицинскую помощь, даже в случае серьёзного заболевания,- отметил глава государства. Он предложил принять меры по ужесточению условий оформления страховки и страховых выплат, направив сэкономленные средства на поддержку тех групп населения, которые имеют ограниченный доступ к медицинским услугам. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >