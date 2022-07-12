Президент РК призвал реформировать систему медицинского страхования

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Необходимо как можно быстрее нормализовать систему медицинского страхования, которая является «последним оплотом» охраны здоровьем. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 13 декабря на заседании кабинета министров. Таким образом, глава государства призвал отказаться от системы страхования, созданной администрацией предыдущего президента Мун Чжэ Ина. Он напомнил, что за последние пять лет правительство потратило на укрепление системы медицинского страхования более 20 трлн вон (15 млрд долларов). Однако это не уменьшило расходы населения. Суть системы медицинского страхования заключается в том, чтобы обеспечить гарантированную медицинскую помощь, даже в случае серьёзного заболевания,- отметил глава государства. Он предложил принять меры по ужесточению условий оформления страховки и страховых выплат, направив сэкономленные средства на поддержку тех групп населения, которые имеют ограниченный доступ к медицинским услугам.