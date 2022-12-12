В РК объявлено предупреждение о снегопаде

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13 декабря министерство административного управления и безопасности повысило уровень предупреждения о снегопаде с уровня «внимание» до уровня «бдительность». Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам переведён на экстренный режим работы. Специальные предупреждения о снегопаде объявлены в провинциях Кёнгидо, Чхунчхондо, Чолла-Пукто и Канвондо. В центральных регионах страны ожидается снег до 10 см. В первой половине дня в большинстве регионов объявлены специальные предупреждения о похолодании. Уровень предупреждения о кризисной ситуации в связи с холодами повышен со степени «внимание» до «бдительность». Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам призвал все профильные ведомства оперативно проводить уборку снега и тщательно следить за обеспечением безопасности.