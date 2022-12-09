Разногласия по проекту бюджета на 2023 год сохраняются

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Депутаты Национального собрания из-за продолжающихся разногласий не смогли утвердить бюджет на 2023 финансовый год в предусмотренные законом сроки. Несмотря на договорённость сделать это до 15 декабря, подвижек в устранении спорных моментов пока нет. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро, имеющая большинство мест в Национальном собрании, может принять бюджет в одностороннем порядке, если правящая партия Сила народа не пойдёт на уступки. Оппозиция намерена утвердить бюджет на пленарном заседании 15 декабря, если договориться с правящей партией не удастся. Между тем, в правящей партии заявляют, что такой шаг станет «беспрецедентным актом насилия». С раннего утра 14 декабря представители партий продолжили обмен критическими заявлениями. Партия Сила народа считает, что призывы оппозиции снизить ставку подоходного налога носят показной характер. Правительство бывшего президента Мун Чжэ Ина повысило налоги, а теперь оппозиция настаивает на их незначительном снижении. В Демократической партии Тобуро критикуют нынешнего президента Юн Сок Ёля, призвавшего снизить корпоративный налог, который и вызвал главные споры сторон. Переговоры лидеров фракций, которые попытались урегулировать разногласия, завершились безрезультатно.