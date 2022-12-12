Сеул и Пекин обсуждают возможность визита председателя КНР в РК

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Пекин рассматривает возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина в РК, и между двумя странами проходят дипломатические консультации. Об этом сообщил 13 декабря представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства, подводя итоги состоявшихся накануне переговоров министров иностранных дел РК и Китая. Он отметил, что переговоры стали «частью усилий по созданию благоприятных условий для встречи глав государств». В заявлении МИД Китая, опубликованном после встречи министров иностранных дел, не было упоминания о визите председателя КНР в РК. В этой связи возникли предположения о наличии расхождений во мнениях по поводу взаимных визитов двух лидеров. Конкретных договорённостей достигнуто не было, подтверждено намерение провести дополнительные консультации по тем вопросам, по которым были достигнуты договорённости в ходе южнокорейско-китайского саммита на Бали 15 ноября,- отметил представитель южнокорейского МИД.