В РК продолжается рост занятости

Photo : YONHAP News

По состоянию на ноябрь текущего года численность занятого населения составила в РК 28 млн 421 тыс. человек. Это на 626 тыс. человек больше, чем год назад, что является самым высоким ростом за ноябрь, начиная с 1999 года,- сообщили 14 декабря в Национальном статистическом управлении. Рост занятости продолжается 21 месяц подряд, но темпы роста снижаются шестой месяц. Новые рабочие места созданы в сферах производства, гостиничного и ресторанного бизнеса, здравоохранения и социального обеспечения. Сокращение числа рабочих мест отмечено в сферах оптовой и розничной торговли, финансов и страхования. Уровень занятости вырос на 1,2% в годовом исчислении, составив 62,7% трудоспособного населения. Это самый высокий показатель за ноябрь с 1982 года. Безработица сократилась на 0,3% до 2,3% трудоспособного населения. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 16 млн 230 тыс. человек. Это на 422 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Число постоянных работников выросло на 678 тыс. человек. Количество временных работников сократилось на 83 тыс. человек, подёнщиков – на 84 тыс. человек.