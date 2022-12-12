В РК второй день более 80 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 декабря в стране зарегистрирован 84.571 новый случай COVID-19. Это немного меньше, чем в предыдущий день, но почти на 10 тысяч случаев больше, чем неделю назад. Число инфицированных превышает 80 тысяч два дня подряд. Общее число заболевших с начала пандемии вплотную приблизилось к 28 млн человек. Органы здравоохранения считают, что в ближайшее время заболеваемость будет расти медленно, но в течение зимы не исключена новая волна вируса. 23 декабря власти планируют объявить критерии для изменения масочного режима. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 463 человека. Данный показатель превышает 400 человек с 19 ноября. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 46 человек. Коэффициент смертности 0,11%.