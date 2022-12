Photo : YONHAP News

Роман южнокорейского писателя Ли Чжон Мёна «Разбитое лето» (부서진 여름 / Broken Summer) назван лучшим произведением в жанре триллер 2022 года по версии газеты New York Times. Вместе с ним в список вошли ещё пять книг, в том числе, произведения Джанис Халлет The Appeal и Адама Хамди The Other Side of Night. Роман «Разбитое лето» издан в РК в мае 2021 года. Он раскрывает тему лжи, недопонимания и их разрушительного влияния на примере судеб трёх мужчин и женщин. Переведённая версия книги в сентябре этого года была опубликована издательством Amazon Crossing и рекомендована к прочтению газетой New York Times. Книга собрала комментарии более двух тысяч пользователей сайта Amazon.