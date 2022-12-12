РК, США и Япония обсудили ядерную и ракетную проблемы Севера

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Представители РК, США и Японии в очередной раз обсудили ракетную и ядерную проблемы Северной Кореи. Спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси встретились 13 декабря в посольстве США в Джакарте. Они подтвердили, что мировое сообщество по-прежнему твёрдо привержено цели полной денуклеаризации Северной Кореи перед лицом сохраняющихся угроз со стороны Пхеньяна. Было подчёркнуто, что на седьмое ядерное испытание или иные крупные провокации со стороны Северной Кореи мировое сообщество даст решительный ответ. Участники встречи отметили, что Пхеньян должен понять безрезультатность провокационных действий. Выступая на встрече, Ким Гон отметил, что мировое сообщество никогда не признает Северную Корею ядерной державой. Реализация ядерной и ракетной программ является напрасной тратой ресурсов и только усугубит без того сложное положение жителей Севера, добавил он.