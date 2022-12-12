РК стремится к укреплению сотрудничества с ОАЭ

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РК стремится развивать сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами, единственной страной на Ближнем Востоке, установившей с Сеулом «особое стратегическое партнёрство». Об этом говорится в письме президента РК Юн Сок Ёля, которое глава его администрации Ким Дэ Ги передал президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Президент ОАЭ сказал в ответ, что отношения между двумя странами имеют «особый» характер, пообещав, что его страна «не колеблясь» будет поддерживать РК. На встрече присутствовали около 150 высокопоставленных представителей правительства и Федерального национального совета ОАЭ. Ким Дэ Ги встретился также с председателем Административного управления Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби Халдуном Халифом аль Мубараком. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, оборонной промышленности.