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В Корее

За два месяца РК покинули 10 тыс. нелегалов

Write: 2022-12-14 13:26:11Update: 2022-12-14 16:31:20

За два месяца РК покинули 10 тыс. нелегалов

Photo : YONHAP News

В результате двухмесячной операции по выявлению нелегалов и действия системы добровольного выезда РК покинули около 10 тыс. иностранцев, находившихся в стране нелегально. Об этом сообщили 14 декабря в министерстве юстиции. Проверки развлекательных заведений, предприятий отрасли грузоперевозок и курьерской доставки подверглись тщательной проверке. Там выявили 3.865 нелегальных мигрантов и иностранцев, не имевших права на работу. Более 90% из них были депортированы на родину. Наибольшее количество нелегалов пришлось на выходцев из Таиланда – около полутора тысяч человек. Далее следуют граждане Вьетнама, Китая и Монголии. В рамках системы добровольного выезда, подразумевающей освобождение от штрафа и других мер наказания, страну покинули 7.378 нелегальных мигрантов. Одновременно были наказаны те, кто трудоустраивал таких рабочих. 
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