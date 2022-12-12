Пассажиропоток аэропорта Инчхон восстанавливается

Photo : YONHAP News

С начала текущего года международный аэропорт Инчхон обслужил 17 млн 90 тыс. пассажиров. Это в четыре раза больше, чем за весь прошлый год,- сообщила 14 декабря администрация аэропорта. Прогнозируется, что в 2023 году аэропорт обслужит порядка 47 млн человек, что соответствует 67% от уровня до пандемии коронавируса. Полное восстановление объёма пассажирских перевозок ожидается только к 2025 году. Причиной замедления являются жёсткие карантинные меры ряда стран, в частности, Китая. Объём грузов, обработанных в этом году аэропортом Инчхон, составил в текущем году 3 млн тонн, что на 10,8% меньше, чем в прошлом году. Сокращение отправки грузов воздушным транспортом вызвано повышением тарифов. Тем не менее, аэропорт может сохранить за собой второе место в мире по данному показателю. Аэропорт Инчхон третий год подряд несёт финансовые потери. В этом году они могут превысить 500 млрд вон или 380 млн долларов.