Чин из BTS поступил на военную службу

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13 декабря самый старший участник группы BTS 30-летний Ким Сок Чин, выступающий под псевдонимом Чин, поступил на службу в армию. Ранее в продюсерском агентстве Big Hit Music сообщили, что все участники группы намерены пройти службу в армии, как все южнокорейские мужчины. Ранее Чин отказался от отсрочки, действовавшей до конца декабря. У призывного пункта в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо проводить певца собрались многочисленные фанаты и журналисты, освещавшие данное событие. В целях обеспечения безопасности сам Чин и продюсерское агентство призывали не создавать больших скоплений людей. Около трёхсот военных и полицейских обеспечивали порядок. Поблизости дежурили машины скорой помощи на случай чрезвычайной ситуации, которой удалось избежать. Фанаты пожелали Чину хорошей службы и крепкого здоровья. Певец поблагодарил присутствующих и прошёл внутрь призывного пункта. Сразу после этого другие участники группы BTS проехали на территорию военной части, чтобы отдельно проводить своего друга. Всё происходящее в прямом эфире транслировали южнокорейские и зарубежные телекомпании. Как сообщила CNN, поступление Чина на военную службу ознаменовало начало новой эры для BTS. В течение пяти недель Ким Сок Чин пройдёт курс молодого бойца, после чего будет направлен по месту службы. Между тем, известно, что второй по возрасту участник группы Шуга будет проходить альтернативную службу из-за последствий операции на плече, сделанной в 2020 году.