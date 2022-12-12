В РК пытаются решить проблему низкой рождаемости

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13 декабря министерство здравоохранения и социального обеспечения РК представило четвёртый средне- и долгосрочный базовый план по поддержке семей с детьми на период с 2023 по 2027 год. Он нацелен на поддержку родителей и повышение качества услуг по уходу за детьми. С января 2023 года все корейцы, имеющие детей в возрасте до одного года, будут получать родительское пособие в размере 700 тыс. вон (530 долларов). Семьям с детьми старше одного года будет выплачиваться пособие в размере 350 тыс. вон (270 долларов). В настоящий момент на каждого ребёнка в возрасте до одного года выплачивается пособие до 230 долларов. Таким образом, выплаты увеличатся более чем вдвое. При этом родители будут получать одинаковую сумму независимо от того посещает ребёнок детское дошкольное учреждение или нет. Впоследствии планируется повысить размер пособия до 770 долларов для детей до одного года и до 385 долларов старше одного года. Одновременно правительство увеличит количество государственных детских садов. В настоящий момент по всей стране их насчитывается пяти тысяч, а в течение пяти лет будут построены ещё 2.5 тысячи. К 2027 году доля детей, посещающих государственные детские сады, будет увеличена с нынешних 37% до 50%. Между тем, существует мнение о необходимости принятия более широких мер поддержки семей с детьми. По мнению профессора социологии университета Ханян Юн Сам Хёна, необходимо создать условия, при которых рождение ребёнка будет не началом больших трудностей, а источником счастья.