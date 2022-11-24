Банк Кореи продолжит повышение учётной ставки

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,5% до 4,25-4,5% годовых. В этой связи разрыв показателя с учётной ставкой Банка Кореи вырос до максимального за последние 22 года показателя - 1,25%. Эксперты прогнозируют, что к концу следующего года ФРС может довести ставку до 5,1%. Как сообщил 24 ноября управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён, большинство членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи предлагали довести учётную ставку до 3,5%. Если в следующем году Банк Кореи установит учётную ставку на уровне 3,5%, а ФРС на уровне 5%, то разрыв достигнет 1,5%. Это приведёт к тому, что южнокорейская экономика в течение длительного времени будет находиться под влиянием высокой инфляции, вызванной оттоком иностранного капитала и ослаблением воны. В этой связи можно предположить, что в ближайшее время Банк Кореи продолжит повышать учётную ставку.