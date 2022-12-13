15 декабря в центральных районах РК ожидается снегопад

Photo : YONHAP News

По данным Корейской метеорологической администрации, 15 декабря в центральных районах РК, включая столичный регион, ожидается снегопад. В некоторых районах провинций Кёнгидо, Канвондо и Чхунчхон-Пукто ожидается выпадение более 10 см осадков. В столичном регионе и большинстве районов провинций Канвондо и Чхунчхондо выпадет от 3 до 8 см осадков. В провинциях Чолладо ожидается от 1 до 5 см осадков. К концу дня осадки прекратятся в столичном регионе, а к концу суток – в остальных районах страны. Синоптики предупреждают водителей транспортных средств о гололёде на дорогах. Дневная температура воздуха составит в столичном регионе +2ºС, а в остальных частях страны от 0 ºС до +10 ºС. Высота волн в Восточном море составит в среднем 4 метра, в центральной части Западного моря и у берегов острова Чечжудо – до 3 м. 16 декабря по всей стране ожидается облачная погода, на Чечжудо местами пройдут осадки в виде снега и дождя.