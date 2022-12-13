В РК растёт бюджетный дефицит

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По данным министерства планирования и финансов РК, за период с января по октябрь текущего года общие доходы государства составили 537 трлн 600 млрд вон (413 млрд 300 млн долларов). Это на 36 млрд 700 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины доходов составили налоговые поступления - 274 млрд долларов. План сбора налогов на 2022 год выполнен за десять месяцев на 89,7%. Государственные расходы за первые десять месяцев текущего года составили 580 трлн 700 млрд вон (445 млрд 400 млн долларов), увеличившись на 55 млрд долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Бюджетный дефицит составил за первые десять месяцев текущего года 43 трлн 100 млрд вон (33 млрд долларов). По мнению экспертов, бюджетный дефицит составит по итогам текущего года 5,1% валового внутреннего продукта. В течение следующих пяти лет данный показатель планируется снизить до 3%.