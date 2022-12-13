Ведён в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Синхануль»

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14 декабря в уезде Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто состоялась церемония ввода в коммерческую эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Синхануль». Это 27-й по счёту атомный реактор в РК и первый в стране объект атомной энергетики, построенный с использованием в основном отечественного оборудования. Его мощность составляет 1.400 МВт, что в среднем на 40% больше по сравнению с уже действующими реакторами. Гарантийный срок эксплуатации нового реактора составляет 20 лет. Изначально его строительство, начатое в 2010 году, планировалось завершить в 2017 году. Однако план был пересмотрен в связи с необходимостью установки дополнительной защиты после сильных землетрясений в городах Кёнчжу и Пхохане, которые расположены в той же провинции. Реактор был построен в 2020 году, после чего проходили его испытания. В связи с запуском реактора ожидается, что нынешней зимой будут обеспечены относительно стабильные поставки электроэнергии. Мощность первого энергоблока АЭС «Синхануль» покрывает четверть потребностей провинции Кёнсан-Пукто в электроэнергии. Как отметили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, запуск нового энергоблока внесёт вклад в снижение дефицита торгового баланса и сокращение импорта энергоресурсов примерно на 1 млн 400 тыс. тонн сжиженного природного газа в год. В сентябре следующего года планируется ввести в эксплуатацию второй энергоблок АЭС «Синхануль». Строительство третьего и четвёртого энергоблоков будет начато в 2024 году.