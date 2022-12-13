В РК размещено подразделение космических сил США

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В условиях роста северокорейской ракетной угрозы в составе американского воинского контингента на Корейском полуострове размещено подразделение космических сил SPACEFOR-KOR. Оно подчиняется Командованию космических сил США в Индо-Тихоокеанском регионе. Это третье по счёту подразделение американских космических сил за пределами материковой части США. 14 декабря на авиабазе «Осан» в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо состоялась официальная церемония постановки подразделения на боевое дежурство. В ней приняли участие командующий вооружёнными силами США в РК генерал Пол Лакамера и глава Командования космических сил США в Индо-Тихоокеанском регионе бригадный генерал Энтони Масталир. Как отметил генерал Лакамера, размещение космических сил США на территории РК повысит оборонный потенциал альянса двух стран и будет способствовать обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове. Командиром SPACEFOR-KOR назначен подполковник Джошуа Маккаллион. В задачи нового подразделения будет входить наблюдение за воздушно-космическим пространством и информирование командования ВС США в РК о ракетных пусках в регионе.