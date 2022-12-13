Космический аппарат «Танури» приближается к орбите Луны

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17 декабря первый южнокорейский беспилотный лунный аппарат «Танури» совершит первый манёвр по закреплению на орбите Луны. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейском институте аэрокосмических исследований, в этот день «Танури» будет находиться на расстоянии 108 км от поверхности Луны. Для того, чтобы обеспечить устойчивость аппарата в условиях гравитации Луны, «Танури» нужно будет значительно снизить скорость. Он двигался со скоростью 8 тыс. км/ч, а на орбиту Луны будет выходить со скоростью 7,5 тыс. км/ч. Если скорость будет слишком большой, то аппарат пролетит мимо, а если слишком медленной, он может упасть на поверхность Луны. Если первый этап операции пройдёт успешно, то аппарату предстоит осуществить ещё четыре манёвра, чтобы 29 декабря закрепиться на орбите высотой 100 км от поверхности Луны. В течение года «Танури» будет измерять магнитную силу, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых датчиков. Аппарат был запущен в августе этого года. В ноябре он дважды отправил тексты и изображения из космоса на Землю, успешно завершив испытания по передаче данных на большие расстояния.