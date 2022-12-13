В прошлом году компании РК увеличили чистый доход

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В прошлом году в связи с улучшением экспортных показателей и смягчением мер социального дистанцирования чистый доход частных компаний РК вырос более чем в два раза, достигнув рекордной отметки. Об этом сообщили 15 ноября в Национальном статистическом управлении, подведя итоги опроса, проведённого в июле среди компаний с уставным капиталом более 300 млн вон (230 тыс. долларов) и численностью персонала свыше 50 человек. Количество таких компаний выросло на 0,1% в годовом исчислении, составив 13.448, а число сотрудников - на 4,3% до 4 млн 916 тыс. человек. Чистый доход компаний до вычета корпоративного налога вырос в прошлом году на 127,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 222,4 трлн вон (170 млрд 800 млн долларов). Показатель и его рост оказались рекордными с 2006 года. При этом не учитывались показатели компаний, работающих в сфере финансов.