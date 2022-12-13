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Политика

Юн Сок Ёль: Реформы необходимы для обеспечения будущего страны

Write: 2022-12-16 10:34:31Update: 2022-12-16 10:53:37

Юн Сок Ёль: Реформы необходимы для обеспечения будущего страны

Photo : YONHAP News

Реформирование систем пенсионного обеспечения, трудовых отношений и образования необходимо для обеспечения будущего страны. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе дискуссии членов правительства и представителей граждан страны, состоявшейся 15 декабря в Сеуле. В ходе мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире, была дана оценка реализации 120-ти основных политических задач, поставленных администрацией действующего президента. На первый взгляд реформы могут показаться непопулярными, но их необходимо довести до конца,-  отметил глава государства. Он подчеркнул особую важность реформирования трудовых отношений, которые могут оказать  отрицательное влияние на экономику, если станут источником политической борьбы. В частности, недавняя длительная забастовка водителей грузовиков нанесла ущерб как людям, так и бизнесу. Юн Сок Ёль в очередной раз напомнил о неэффективности системы медицинского страхования, сформированной бывшим президентом Мун Чжэ Ином. Что касается рынка недвижимости, то президент высказался за создание условий, при которых появится возможность арендовать жильё по доступным ценам за счёт изменения налоговой политики. Он высказался также за сбалансированное развитие регионов.  В первой половине следующего года состоится вторая подобная дискуссия, в ходе которой будут рассмотрены вопросы внешней политики, национальной безопасности и другие темы, которые не были затронуты 15 декабря.
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