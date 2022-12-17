ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Северной Корее

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15 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в Северной Корее, осуждающую систематические и грубые нарушения гражданских прав в этой стране. Подобные резолюции принимаются 18 лет подряд. Документ инициирован Евросоюзом, а его соавтором впервые за четыре года является РК. В нём говорится, что страны-члены ООН «самым решительным образом осуждают длительные и систематические, широко распространённые и грубые нарушения прав человека», в том числе, незаконные задержания и казни иностранных граждан. Северная Корея использует ресурсы своего народа в незаконных оружейных программах,- говорится в документе. 16 ноября резолюция была единогласно одобрена Третьим комитетом Генассамблеи ООН. Представитель КНДР при ООН Ким Сон назвал принятую резолюцию «крупной политически мотивированной провокацией», направленной на подрыв социалистической системы. «Документ, являющийся продуктом враждебной политики США и их сторонников в отношении КНДР, не имеет ничего общего с защитой прав человека»,- заявил северокорейский дипломат.