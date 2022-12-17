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Политика

Президент РК и глава МАГАТЭ обсудили северокорейские проблемы

Write: 2022-12-16 11:02:12Update: 2022-12-16 11:11:35

Президент РК и глава МАГАТЭ обсудили северокорейские проблемы

Photo : YONHAP News

15 декабря президент РК Юн Сок Ёль встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, находящимся с визитом в Сеуле. Обсуждались вопросы, связанные с ядерной и ракетной проблемами Пхеньяна.  Юн Сок Ёль выразил озабоченность по поводу их активного развития, призвав МАГАТЭ помочь в удержании Пхеньяна  от ядерных провокаций и достижении денуклеаризации Севера. Рафаэль Гросси выразил согласие с опасениями мирового сообщества по северокорейской ядерной проблеме, пообещав принять все возможные меры для сдерживания ядерной программы Пхеньяна и сохранения режима нераспространения. Напомнив о проблеме сброса в океан радиоактивной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», южнокорейский лидер призвал МАГАТЭ проконтролировать данный процесс. Гросси заявил, что соответствующая работа ведётся прозрачно. 
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