В провинции Кёнгидо мороз до -20ºС

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Утром 16 декабря минимальная температура воздуха в РК упала почти до -20ºС. Накануне выпал обильный снег, в связи с чем власти призывают жителей страны проявить максимальную осторожность на дорогах, учитывая возможность гололёда. По состоянию на 7 часов утра в в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо температура составила -19,9ºС, в уезде Капхён-гун -17,5ºС, в Пхачжу -17,5ºС. В Сеуле утренняя температура составила -8,4ºС. Предупреждение о похолодании было объявлено в 15 городах и уездах провинции. Синоптики прогнозируют, что холода до -15ºС в утренние часы продлятся до конца недели. Местные власти проводят очистку главных дорог. Для устранения снега и обледенения на небольших дорогах и в районах наибольшего скопления людей привлечены почти 5 тыс. человек, более 1.700 единиц техники, использовано около 11 тыс. тонн реагентов.