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В провинции Кёнгидо мороз до -20ºС

Write: 2022-12-16 11:17:54Update: 2022-12-16 11:22:17

В провинции Кёнгидо мороз до -20ºС

Photo : KBS News

Утром 16 декабря минимальная температура воздуха в РК упала почти до  -20ºС. Накануне выпал обильный снег, в связи с чем власти призывают жителей страны проявить максимальную осторожность на дорогах, учитывая возможность гололёда. По состоянию на 7 часов утра в в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо температура составила -19,9ºС, в уезде Капхён-гун -17,5ºС, в Пхачжу -17,5ºС. В Сеуле утренняя температура составила -8,4ºС. Предупреждение о похолодании было объявлено в 15 городах и уездах провинции. Синоптики прогнозируют, что холода до -15ºС в утренние часы продлятся до конца недели. Местные власти проводят очистку главных дорог. Для устранения снега и обледенения на небольших дорогах и в районах наибольшего скопления людей привлечены почти 5 тыс. человек, более 1.700 единиц техники, использовано около 11 тыс. тонн реагентов. 
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