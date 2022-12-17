Правительство РК озабочено замедлением роста экономики

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Правительство РК седьмой месяц подряд выражает озабоченность замедлением роста экономики. Об этом говорится в опубликованной 16 декабря «Зелёной книге о состоянии экономики». В документе, в частности, указывается, что в условиях сохранения высокой инфляции наблюдается ухудшение настроений относительно состояния экономики в целом, экспорта в частности, а также ослабления темпов восстановления внутреннего рынка. Потребительские цены в ноябре выросли на 5% в годовом исчислении. Инфляция на уровне 5% сохраняется седьмой месяц подряд. В октябре объём экспорта сократился на 5,7%, а в ноябре – на 14% в годовом исчислении. В октябре объём производства в сфере услуг снизился на 0,8% по сравнению с сентябрём. Розничные продажи сократились на 0,2%. Правительство обещает приложить максимум усилий для активизации экономики.