РК и Канада расширяют военно-техническое сотрудничество

Начальник управления оборонных закупок РК Ом Дон Хван и заместитель помощника министра обороны Канады по материально-техническому обеспечению Трой Кросби подписали 16 декабря в Сеуле пересмотренный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области вооружений и логистики. Первоначальный документ был подписан в 1996 году, став основой сотрудничества в оборонной промышленности. Внесённые поправки предусматривают расширение рамок взаимодействия от совместных разработок до испытаний оружия, а также сотрудничество в военных поставках, программном обеспечении, сферах кадров и технической поддержки. Необходимость в поправках стала понятна после того, как в 2020 году РК обратилась к Канаде с просьбой предоставить полигон для низкотемпературных лётных испытаний лёгкого боевого вертолёта.