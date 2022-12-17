Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК и Канада расширяют военно-техническое сотрудничество

Write: 2022-12-16 14:49:15Update: 2022-12-16 14:51:54

РК и Канада расширяют военно-техническое сотрудничество

Начальник управления оборонных закупок РК Ом Дон Хван и заместитель помощника министра обороны Канады по материально-техническому обеспечению Трой Кросби подписали 16 декабря в Сеуле пересмотренный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области вооружений и логистики. Первоначальный документ был подписан в 1996 году, став основой сотрудничества в оборонной промышленности. Внесённые поправки предусматривают расширение рамок взаимодействия от совместных разработок до испытаний оружия, а также сотрудничество в военных поставках, программном обеспечении, сферах кадров и технической поддержки. Необходимость в поправках стала понятна после того, как в 2020 году РК обратилась к Канаде с просьбой предоставить полигон для низкотемпературных лётных испытаний лёгкого боевого вертолёта. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >