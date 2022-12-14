Парламентарии РК не могут договориться по проекту бюджета

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16 декабря, через сутки после истечения очередного срока утверждения бюджета на следующий год, политические силы не могут достичь консенсуса по спорным моментам. 15 декабря спикер Национального собрания РК Ким Чжин Пхё предложил компромиссный проект, который поддержала крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро. Однако правящая партия Сила народа пока не идёт на уступки. Ким Чжин Пхё предложил снизить корпоративный налог на 1%, в то время как правительственный проект предусматривал снижение на 3% до 22%, а оппозиция выступала против любого понижения налоговой ставки. Правящие силы считают, что снижения на 1% недостаточно для реальной поддержки деловых кругов с целью активизации экономики. Оппозиция считает неприемлемыми меры поддержки крупного бизнеса за счёт бюджета, от которого зависит жизнь всех южнокорейцев. 16 декабря стороны не проводили очных переговоров по проекту бюджета, но контактировали по телефону. Пока не достигнуты договорённости и по другим спорным моментам, касающимся аренды жилья, базовой пенсии, налогов на доход от финансово-инвестиционной деятельности. В этой связи ожидается, что переговоры затянутся.