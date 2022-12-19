Изменения военной политики Японии вызывают озабоченность в РК

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16 декабря кабинет министров Японии одобрил ключевые документы по национальной безопасности и обороне, предусматривающие увеличение военного бюджета и право наносить контрудары по целям на территории противника. Кроме того, в новых документах острова Токто в Восточном море описываются как территория Японии. В тот же день в министерство иностранных дел РК был вызван представитель посольства Японии в Сеуле, а в министерство обороны – военный атташе. Им были заявлены решительные протесты от имени южнокорейского правительства. Как заявил представитель МИД, любая активность Японии, связанная с Корейским полуостровом, должна быть обсуждена и одобрена Сеулом. Южнокорейские военные заявили, что в случае планирования нанесения военного удара по Северной Корее Япония должна получить одобрение Сеула, поскольку, согласно южнокорейской Конституции, Северная Корея является территорией РК. Что касается островов Токто, то они исторически, географически и в соответствии с нормами международного права являются территорией РК. Японское правительство должно чётко осознавать, что повторение неправомерных территориальных притязаний не поможет усилиям по установлению ориентированных на будущее отношений между Сеулом и Токио. Кроме того, Япония планирует увеличить военные расходы, что может спровоцировать гонку вооружений в регионе,- говорится в заявлении южнокорейского правительства.