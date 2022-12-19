Gallup Korea: Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля превысил 40%

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41,1% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 56,8% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 12 по 16 декабря агентством Gallup Korea. Число довольных работой президента увеличилось за неделю на 2,7%, а число недовольных сократилось на 2,0%. Впервые почти за полгода рейтинг одобрения Юн Сок Ёля превысил 40%. После достижения 44,4% в последнюю неделю июня показатель снизился и сохранялся на уровне 30% до конца ноября. Рейтинг правящей партии Сила народа составил 41,4%, крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро – 43,7%. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.