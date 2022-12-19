18 декабря в РК 26.622 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 18 декабря в стране зарегистрированы 26.622 новых случая COVID-19. Это более чем наполовину меньше, чем в предыдущий день. Такое сокращение объясняется уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни. Между тем, нынешний показатель является самым высоким для воскресенья с 12 сентября. По сравнению с предыдущей неделей, он вырос на 965 человек. Ожидается, что темпы распространения вируса сохранятся в связи с быстрым увеличением доли среди заболевших варианта BN.1 и повышением активности в помещениях на фоне сильных холодов. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 535 человек, что на 15 человек больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 39 человек. Коэффициент смертности 0,11%.