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Экономика

Рост экспорта РК в 2023 году может сократиться

Write: 2022-12-19 11:17:10Update: 2022-12-19 15:52:58

Рост экспорта РК в 2023 году может сократиться

Photo : YONHAP News

Южнокорейский экспорт, выполняющий роль двигателя экономики, на протяжении двух последних лет сохранял стабильный рост. Однако в условиях сложных внешних и внутренних факторов ситуация может измениться. Федерация корейских промышленников опубликовала результаты опроса 150 предприятий, занятых в 12 ключевых сегментах экспорта. Его участники прогнозируют, что в следующем году рост экспорта составит лишь 0,5% по сравнению с нынешним годом. В сфере электроники рост сократится на 1,9%, в нефтехимической отрасли - на 0,5%. В автомобильной промышленности экспорт вырастет лишь на 0,9%, а в машиностроении и судостроении - на 1,7%. Около 40% респондентов считают, что в следующем году экспорт сократится из-за высоких цен на сырьё и ухудшения экономических показателей в крупнейших странах. В случае спада экспорта многие компании намерены снизить расходы на производственные мощности, сократить приём новых сотрудников, отложить и сократить инвестиции.
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