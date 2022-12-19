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Наука

Запуск ракеты-носителя HANBIT-TLV отложен

Write: 2022-12-19 14:42:12Update: 2022-12-19 17:38:31

Запуск ракеты-носителя HANBIT-TLV отложен

Photo : YONHAP News

Южнокорейский космический стартап Innospace отложил запуск своей суборбитальной испытательной ракеты-носителя HANBIT-TLV из-за неблагоприятной погоды. Одноступенчатая гибридная ракета с тягой 8,4 тонны доставлена в Космический центр Алькантара на севере Бразилии. Её запуск должен был состояться 19 декабря в 6 часов утра по местному времени. Из-за дождя тестовый запуск HANBIT-TLV будет осуществлён 20 декабря  в 6 часов утра,- сообщил представитель компании. HANBIT-TLV, первая южнокорейская ракета-носитель малых спутников, используется для испытания  двигателя первой ступени коммерческой ракеты, способной нести 50-килограммовую полезную нагрузку. Innospace подписала в апреле этого года соглашение с департаментом аэрокосмической науки и технологий Бразилии о запуске инерциальной навигационной системы SISNAV, которая будет находиться на борту в качестве полезной нагрузки. 
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