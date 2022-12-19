Правительство РК рассматривает возможность смягчения масочного режима

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Правительство РК рассматривает возможность поэтапного смягчения масочного режима в борьбе с COVID-19. Как сообщила 11 декабря телерадиокомпания KBS, позже на этой неделе власти объявят о планах поэтапной отмены обязательного ношения масок в помещении, исходя из того, что распространение коронавируса замедляется. Будут объявлены ожидаемые сроки отмены и индикаторы для их определения. Однако нынешний рост числа инфекций оказывает давление на усилия правительства, стремящегося отменить обязательное использование масок в помещении. Это последнее из карантинных ограничений, действовавших в стране. По словам источников, знакомых с ситуацией, на первом этапе органы здравоохранения рассматривают возможность замены обязательного ношения масок на рекомендуемое в закрытых помещениях за исключением общественного транспорта, социальных и медицинских учреждений. Позднее все ограничения будут сняты. В соответствии с планом, скорректированные правила начнут применяться с третьей недели января, когда в РК будет отмечаться Новый год по лунному календарю. Ряд экспертов считают, что смягчать масочный режим в январе слишком рано. Кроме того, предметом дискуссий является включение в список зон, свободных от масок, учебных заведений и детских дошкольных учреждений.